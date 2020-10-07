الموافقة على إدراج العراق ضمن المساهمين في البنك الأوروبي

وافق محافظو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، على طلب العراق ليصبح مساهما في المصرف.

وتمت الموافقة على الطلب خلال الاجتماع السنوي للبنك الذي عقد في جلسة افتراضية بسبب تفشي فيروس كورونا والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، وقد تأسس في عام 1991.

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