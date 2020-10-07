سقوط ثلاث قذائف هاون على قرية في ديالى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بسقوط ثلاث قذائف هاون على قرية في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت، مساء اليوم، على قرية زاغنية في ناحية العبارة بديالى". وأضاف المصدر أن القذائف "لم تسبب باصابات تذكر فقط اضرار مادية".

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