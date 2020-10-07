14162 إصابة جديدة بكورونا في دولة أوروبية

كما أفادت السلطات أنها رصدت وفة 70 شخصا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يوما، مقابل 76 حالة في إحصائية يوم أمس الثلاثاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 42515 حالة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.