14162 إصابة جديدة بكورونا في دولة أوروبية

أظهرت بيانات حكومية أن المملكة المتحدة سجلت 14162 حالة إصابة يومية جديدة بكوفيد -19 يوم الأربعاء، بانخفاض طفيف عن 14542 حالة سجلت في اليوم السابق.
وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.
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