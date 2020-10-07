قصف جبهة من ترامب لبايدن .. ماذا قال؟

بعد أقل من عام على وصفه بـ"جو النعسان"، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، الأربعاء، إلى الهجوم على خصمه ومنافسه إلى البيت الأبيض جو بايدن، واصفاً إياه بـ" جو المعتوه".

وقال ترامب، الذي تتراجع نسبة التأييد له في استطلاعات الرأي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، الأربعاء ، إن خصمه الديمقراطي جون بايدن"معتوه".، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، وقال "إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك".

وأضاف أن "وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته"، مضيفا "هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة!".

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدما واضحا لبايدن، فيما أظهر استطلاع لمحطة "سي إن إن" الأمريكية، تقدم المرشح الديمقراطي مع 57 % من الأصوات في مقابل 41 % لترامب.

وربط ترامب تغريدته بفيديو يظهر بايدن خلال حملته الانتخابية يقول لمجموعة من الراقصين الشباب "أريد أن أراكم ترقصون عندما تصبحون أكبر بأربع سنوات".

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واعتبرت محطة "فوكس نيوز" أن إشارة بايدن الواضحة إلى نيته شن حملة لإعادة انتخابه بعد أربع سنوات من الآن، غير مناسبة.

وتعهد ترامب العودة إلى حملته الانتخابية سريعا والمشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية في مواجهة بايدن في ميامي في 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي وقت سباق الأربعاء، طالب المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بإلغاء المناظرة المقررة 15 أكتوبر/ تشرين الأول مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب إذا كان لا يزال مصابًا بفيروس كورونا.

وقال بايدن، إنه:" ينبغي ألا تُجرى المناظرة المقررة مع الرئيس دونالد ترامب، إذا كان لا يزال مصابا بفيروس كورونا".

والجمعة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، بعدما ظهرت نتيجة الفحوصات التي أجراها في وقت سابق.

وأمس الثلاثاء، أعلن شون كونلي طبيب الرئيس ترامب، أن الأخير يتحسن بشكل جيد للغاية، ولم تظهر عليه أعراض كوفيد-19، وذلك بعد يوم واحد من العودة إلى البيت الأبيض من مستشفى وولتر ريد العسكري في بيتيسدا.