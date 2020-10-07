هزائم الحوثي بالجوف.. السقوط في "بئر المزاريق"

الخليج 365 - عدنالأربعاء 2020/10/7 08:18 م بتوقيت أبوظبي
حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الأربعاء، انتصارات جديدة في محافظة الجوف، شمالي البلاد، وذلك بالتوغل نحو بلدة بئر المزاريق غداة تحرير معسكر الخنجر.
وقال الجيش الوطني، في بيان، إن قواته حررت عددا من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية باتجاه بئر المرازيق، وعلى رأسها "قناو، مطاو، جعاس وقيسين"، شرقي مدينة الحزم بالجوف.
ووفقا للبيان، لا يزال التقدم ثابتا للجيش الوطني في مديرية خب والشعف بالجوف، وسط انهيارات كبيرة بصفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشاد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني، اللواء ناصر الذيباني، بالانتصارات النوعية التي تحققت في مختلف الجبهات، وخصوصا في مأرب والجوف.
وأكد الذيباني، أن قوات الجيش الوطني، تلقن المليشيا الحوثية هزائم قاسية في جبهات الجدعان ومراد، وأوقفت أي تحرك للمليشيا التي دفعت بعناصرها إلى الموت المحقق.
ودعا الذيباني، من يزجون بأبنائهم للقتال في صفوف التمرد الحوثي، لحمايتهم من التهلكة والموت، وأن لا يكونوا عوناً للمليشيات، لكي تستمر في انقلابها وفسادها.
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