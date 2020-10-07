ملاجئ "يوم القيامة" تفتح أبوابها للأمريكيين لأول مرة

أعلنت جماعة يوم القيامة (دومزداي) الأمريكية، اليوم الأربعاء، عزمها فتح سلسلة ملاجئ تحت الأرض أمام أعضائها للمرة الأولى.

يأتي ذلك، وفق الجماعة، جراء احتمال اندلاع حرب أهلية نتيجة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وستُفتح الملاجئ، التي تديرها جماعة فورتتيود رانش، في كولورادو وويست فيرجينيا، أبوابها أمام الأعضاء تحسباً لوقوع "كارثة" محتملة، بغض النظر عن فوز الرئيس دونالد ترامب أو المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، وفقًا لمديرها التنفيذي.

وقال درو ميللر، الرئيس التنفيذي للجماعة، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لرويترز، "ستكون هذه هي المرة الأولى التي نفتح فيها أبوابنا أمام كارثة انهيار، على الرغم من أنها قد لا تكون كذلك".

وأضاف "نحن نعتبر أن خطر العنف الذي يمكن أن يتصاعد بطرق غير عقلانية وغير متوقعة إلى فقدان القانون والنظام أمر حقيقي".

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ويمكن للأعضاء الانضمام إلى المزارع مقابل رسوم سنوية قدرها 1000 دولار.

كما يُطلب من الأعضاء امتلاك مسدس أو بندقية في حالة الضرورة لحماية المجتمعات.



وحذر مسؤولو الأمن الأمريكيون أواخر الشهر الماضي من أن المتطرفين المحليين يشكلون تهديدًا للانتخابات.

وحذروا من التوترات السياسية المتزايدة والاضطرابات المدنية وحملات التضليل التي تقودها قوى أجنبية.

وقال جاريد مابلز، مدير مكتب نيوجيرسي للأمن الداخلي، الذي نشر تقييمًا جديدًا للتهديدات في تقرير على موقعه بشبكة الإنترنت، "لديك هذا المزيج المثير للقلق الذي لم يشهده التاريخ الأمريكي من قبل".