شكرا لقرائتكم خبر عن كامل كامل يدين محاولات الجزيرة والإخوان تشويه نصر أكتوبر بطرق مشبوهة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الزميل كامل كامل الصحفى باليوم السابع، المتخصص بشئون الجماعات الإرهابية، إن قنوات الجزيرة وجميع القنوات الممولة من تميم بن حمد، تستهدف تشويه انتصارات أكتوبر المجيدة بطرق مشبوهة، مشيرا إلى أن التقارير التي أذاعتها قنوات الجزيرة ومؤسسة هيومان رايتس ووتش بشأن ملف الإعدامات في مصر ليست بجديدة.

وأضاف "كامل" خلال مداخلة بقناة أكسترا نيوز منذ قليل: "ما تنشره تلك المنظمات قديم، ولكنهم يعيدون إنتاجه، بحيث يقوم بمحاولات لتشويه القضاء المصرى وجميع المؤسسات الصلبة بمصر"، مضيفا: "أكذب حتى يصدقك الآخرين، هي سياسة كل من قناة الجزيرة المملوكة للنظام القطرى بقيادة تميم بن حمد، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، لمواصلة الأكاذيب ضد الدولة المصرية".

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وتابع: "فقد دأبت قناة الجزيرة ومنظمة هيومن رايتس ووتش على استراتيجية طويلة المدى تتبعها ضد الدولة المصرية، ترتكز على دورية التقارير، حيث تتواتر التقارير إلتى تصدرها المنظمة على وضع حقوق الإنسان في مصر على مدار العام، فكلما شعرت المنظمة بانصراف الاهتمام عن هذا الموضوع، أعادت إصدار تقرير جديد، تبث فيه نفس الأكاذيب والمعلومات المغلوطة مع إضافة المزيد منها، وبذلك تزيد المنظمة من معدل تكرار الرسالة الإعلامية وهى منهجية إعلامية شهيرة لإضافة أو تغيير المفاهيم لدى العقل الجمعي للمشاهدين أو المتلقى بشكل عام.

وجزء من استراتيجية المنظمة المناهضة لمصر، هو تزامن مع إصدار التقارير أو حتى إعادة بث وتداول تقارير سابقة مع الفترات التي تكون الدولة المصرية، قد أنجزت فيها أشياء عظيمة، سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى أو خلافه".