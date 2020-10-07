شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان والجزيرة يحولون نصر أكتوبر لهزيمة.. يوسف ندا يزعم: إسرائيل هى التى عبرت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الأيام الماضية حاولت قناة الجزيرة والمنصات الموالية لها والممولين من تميم بن حمد، تشويه نصر أكتوبر المجيد بطرق ملتوية، إلا أن التاريخ الأسود للقناة يفضح أجندتها إزاء انتصارات 6 أكتوبر، إذ يحتوى أرشيف القناة المملوكة لنظام الحمدين على حوارا ليوسف ندا مفوض العلاقات الخارجية السابق بالإخوان يكذب ويتحدث بلسان الصهاينة عبر قناة الجزيرة، ببرنامج ظهر فيه قبل سنوات مع المذيع الإخوانى أحمد منصور، وزعم بأن إسرائيل هى التى عبرت خلال الحرب أكتوبر، وليست مصر وهاجم احتفالات المصريين السنوية بانتصارات أكتوبر، مقللا من إنجاز عبور قناة السويس وتحرير الضفة الشرقية.

علموا أولادكم إن الإخوان أوسخ مما أنجبت مصر

علموا أولادكم إن الإخوان بلا وطنيه، بلا هويه، بلا أصل

علموا أولادكم إن إلاخوان خونه وإسرائيل عدو



بمنتهي الغل والحقد يوسف ندا ينكر إنتصار حرب اكتوبر ويسخر من الاحتفاء به pic.twitter.com/LVkSgm3Ovf — Sherif Masaoud (@SherifMasaoud) October 6, 2019

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لم يكن هذا الهجوم الوحيد من قبل الإخوان وقناة الجزيرة على انتصارات 6 أكتوبر المجيد، لكن وعى الشعب المصرى توقف لهم بالمرصاد وكشفوا المخططات الخبيثة للدوحة وقنواتها المثيرة للفوضى، وما عادوا يتأثروا بالأكاذيب التي يروجونها، وفى هذا الإطار طرح المصريون سؤالًا عبر منصات التواصل الاجتماعى، فى الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر العظيمة، هو ماذا لو كانت قناة الجزيرة القطرية موجودة خلال فترة حرب أكتوبر 73؟.

سؤال المصريين حول تخيل موقف قناة الجزيرة من أحداث الحرب فتح بابًا للسخرية من تزييف القناة القطرية للحقائق، حيث استخدم المغردون الكوميكس بخفة ظل المصريين المعهودة لخلق سيناريو تخيلى لكيفية تغطية قناة الجزيرة لمجريات الحرب وأحداثها.

وفى ظل التزييف الدائم من قبل قناة الجزيرة لكافة الأحداث المرتبطة بدول المنطقة العربية، وبثها للصور والفيديوهات والأخبار المفبركة، سردت "كوميكس" المصريين طريقة تخيلية لانحياز القناة القطرية إلى إسرائيل على حساب مصر، حيث يعتبر حكام الدوحة القاهرة عدوًا لهم متناسين الانتماء العربى الذى يجمع البلدين، لكن رغم التزييف المستمر فى معالجاتها للمواد الإعلامية، إلا أن المشاهد المصرى والعربى أصبح أكثر وعيا وادراكا، ولم يعد ينخدع بما تقوم به القناة القطرية من تضليل.