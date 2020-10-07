ترامب : لا تدعوا كورونا يسيطر على حياتكم

عاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى الحضور في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك بعد خروجه من المستشفى حيث تلقى العلاج إثر إصابته بوباء كوفيد-19 وفقآ لسكاي نيوز .

وأعلن مستشار الرئيس الأميركي الاقتصادي لاري كادلو لشبكة "سي إن بي سي" أن "الحكومة تعمل" .

وأشار إلى أن "الرئيس حضر إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء متخذا

أقصى تدابير الحيطة بشأن كوفيد-19"، في وقت تتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين مساعديه، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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وغادر ترامب مستشفى "وولتر ريد" العسكري الذي عولج فيها على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، ودعا الأميركيين في رسالة مصورة إلى "الخروج"

وعدم الخوف من فيروس كورونا.

وعلى صعيد أخر قد ظهر الرئيس الأميركي في مقطع مصور نُشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض على حسابه على تويتر، حيث قال: "لا تدعو فيروس كورونا يسيطر عليكم.

لا تخافوا منه، لدينا أفضل المعدات الطبية لدينا أفضل الأدوية التي تم تطويرها جميعًا مؤخرا وستتغلبون عليه."

وقال : سنعود سنعود إلى العمل سنكون في المقدمة لا تدعوه يسيطر على حياتكم اخرجوا وكونوا حذرين .