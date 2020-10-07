الخارجية الفرنسية ..جنيف وموسكو تستضيفان مفاوضات بشأن قره باغ

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن جنيف وموسكو ستستضيفان في الأيام القريبة مفاوضات بشأن تسوية النزاع في منطقة كاراباخ وفقًا لروسيا اليوم .

وأعلن لودريان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، أن محادثات بشأن قره باغ في جنيف ستجرى

يوم غد الخميس، وستليها مفاوضات في موسكو الاثنين القادم.

مشيرًا إلى أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة (بصفتها الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك الخاصة بقره باغ ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) تنظم هذه المحادثات في محاولة لإطلاق حوار بين

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طرفي النزاع، لافتًا إلى ضرورة أن ينطلق هذا الحوار دون شروط مسبقة.

وعلى نخو آخر شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن تركيا منخرطة في نزاع قره باغ عسكريا، محذرًا من أن ذلك يهدد بخروج الصراع عن حدوده.

ويأتي ذلك على خلفية تجدد الأعمال القتالية واسعة النطاق بين أذربيجان التي تحظى بدعم تركيا وجمهورية قره باغ المعلنة غير المعترف بها والمدعومة من أرمينيا.