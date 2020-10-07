سوريا.. سنبحث إمكانية الحصول على اللقاح الروسي ضد كورونا

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، إن بلاده عازمة على بحث إمكانية الحصول على اللقاح الروسي ضد كورونا عند توفره في السوق العالمية وفقا لوكالة أنباء روسيا اليوم.
وأوضح الرئيس السوري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، على أهمية اللقاح الروسي، وقال "في هذه الظروف فإن أي شخص سيرغب بأن يتلقى اللقاح ضد هذا الفيروس الخطير. سنناقش الأمر مع السلطات الروسية عندمايصبح اللقاح متوفرا عالميا لنحصل على اللقاحات للسوق السورية، هذا أمر مهم جدا".
وتعليقا على الكمية المطلوبة من اللقاح الروسي، قال الأسد: "ذلك يعتمد على الكميات المتاحة، وعلينا أن نناقش الكمية التي نحتاجها مع السلطات الصحية في سوريا".
وردا على سؤال عن رغبته الشخصية في تلقي اللقاح الروسي، قالالأسد: "طبعا، في هذه الظروف فإن أي شخص سيرغب بأن يتلقى اللقاح ضد هذا الفيروس الخطير".
وسجلت روسيا أول لقاح مرشح ضد فيروس كورونا"سبوتنيك-5" والذي طوره معهد "غماليا" في موسكو بأغسطس، ولا تزال تجارب المرحلة الأخيرة، التي تشمل ما لا يقل عن 40 ألف شخص مستمرة.
وفي 26 أغسطس، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يموّل مشروع اللقاح الروسي لمرض كوفيد-19، أن روسيا بدأت مرحلة جديدة من التجارب السريرية للقاح"سبوتنيك-5"، وشمل أكثر من 40 ألف شخص في موسكو.
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