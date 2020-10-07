قناة إسرائيلية: تدهور الحالة العقلية للإسرائيليين بسبب كورونا

كشف استطلاع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن أكثر من نصف الإسرائيليين تعرضوا لتدهور في حالتهم العقلية، منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وأيضًا بعد تدهور الحالة الاقتصادية، وتشديد قيود الإغلاق الشامل لمواجهة الموجة الثانية.



ويشير الاستطلاع فيما يتعلق بالتغيير في الحالة العقلية للجمهور الإسرائيلي، أن الصورة التي تم الحصول عليها في الاستطلاع ليست جيدة، حيث قال 12٪ من الإسرائيليين إنه منذ أزمة كورونا تدهورت حالتهم العقلية بشكل كبير ، بينما قال 44٪ منهم إن حالتهم العقلية تدهورت قليلا، في المقابل قال 3٪ فقط إن حالتهم العقلية قد تحسنت خلال هذه الفترة.



وقال رئيس قسم خدمات الصحة النفسية في وزارة الصحة ، على نتائج الاستطلاع، أن النتائج غير مبشرة، المواطنون الإسرائيليون فقدوا الثقة بالنفس ويقينهم في الجوانب الطبية والشخصية والاجتماعية والعائلية والاقتصادية، وهذا في حد ذاته يسبب القلق، من انهيار الفرد كليًا نتيجة تأثره بالحالة العامة التي يعيشونها، وعدم تحملهم نتائج الجائحة الحالية، لذلك في وزارة الصحة ننصح الجمهور بعدم التجاهل والاعتراف بالمشاعر الغير السارة وطلب المساعدة.

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ومن جانب آخر أوضح الاستطلاع إلى أن ٣٧٪ من المواطنين قالوا إن وضعهم الاقتصادي تدهور بشكل كبير بعد أزمة كورونا، في

المقابل ، أفاد 44٪ ، آخرين بأن وضعهم الاقتصادي لم يتغير إطلاقاً ، فيما أشار 3٪ آخرين بأن وضعهم الاقتصادي قد تحسن خلال هذه الفترة.



ووفقًا لنتائج الاستطلاع ، ادعى 46٪ من الإسرائيليين أنه يجب تخفيف قيود كورونا التي تم تطبيقها خلال الإغلاق الثاني، من ناحية أخرى ، قال 27٪ أنه ينبغي تشديد القائمة الحالية للإرشادات من أجل مكافحة الفيروس ، في حين رأى 20٪ أنه في هذه المرحلة يجب ترك الإرشادات كما هي.



وعندما سألت القناة المشاركين في الاستطلاع عن مدى التزامهم بإرشادات كورونا، أجاب 66٪ من المشاركين بأنهم صارمون للغاية ، بينما قال 28٪ آخرون إنهم حذرون من ناحية أخرى ، أجاب 6٪ فقط بأنهم ليسوا صارمين بشأن اتباع الإرشادات أو عدم اتباعها على الإطلاق.

