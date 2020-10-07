فرنسا تؤجل المؤتمر الدولي لدعم لبنان

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن تأجيل مؤتمر دولي لدعم لبنان وفقآ لوكالة أنباء روسيا اليوم، وهو الذي كان من المقرر أن تستضيفه باريس خلال الشهر الجاري إلى شهر نوفمبر .
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن تأجيل المؤتمر في كلمة ألقاها أمامالجمعية الوطنية الفرنسية.
وقال لودريان بأن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستجتمع في غضون الأيام القليلة القادمة بغية التأكيد على وجود حاجة إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان.
ويأتي ذلك على خلفية فشل الطبقة السياسية اللبنانية في تشكيلحكومة جديدة في الموعد المطروح من قبل باريس، ضمن إطار خارطة طريق أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الانفجار المدمر الذي هز في أغسطس مرفأ بيروت.
ويذكر أن فرنسا كانت من أشد الدول دعمآ للبنان بعد حادث أنفجار مرفأ بيروت حيث قام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بزيارة لبنان ومواساه الشعب اللبناني في أزمته ومساندة البلاد في تخطي تلك الأزمة .
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