أردوغان يبتز قطر يجتاح تويتر بعد التنقيب عن الغاز

أردوغان يبتز قطر هاشتاج يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، للتأكيد على أن الدوحة تعرضت للتوبيخ من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد دخولها فى اعمال التنقيب عن الغاز مع اليونان شرق المتوسط.
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وقال مغردون، إن أمير الدم تميم يريد أن يصبح كبيرًا مثل مصر والسعودية، لكنه يعرف أنه ما زال صغيرًا،ما جعله يعمل على تطوير العلاقات مع تركيا على أمل أن تصبح قطر كبيرة في منطقة الخليخ، قائلين:" قطر أصبحت مثل البقرة الحلوب لتركيا".
وأكدمغردون، أن تميم أمير قطر فقد كرامتة ودمر سيادة قطر، بعد أن منح اردوغان أموال الشعب القطرى لتمويل الإرهاب، لافتين إلىأن زياة اردوغان للدوحة اليوم جاءت للتوبيخ بعد دخولها في اعمال التنقيب عن الغاز مع اليونان شرق المتوسط التي يراها اردوغان حقًا لاينازعها عليها أحد.
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وتابع آخرون، أن النظام القطري المترنح اصبح غير قادر على إدارة البلاد، بعد توغل النظام التركي في جميع مفاصل الدولة، والتجسس والسيطرة على الدوحة، اردوغان لم يأتي حلآ في قطر بل لتنفيذ اجندته الخبيثه وتوجهات تركيا فالمنطقة .
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