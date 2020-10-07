بوتين..بلادنا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي موثوق فيه من شعبه

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده ستعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة، يختاره ويثق فيه الشعب الأمريكي وفقًا لروسيا اليوم.
وأوضح الرئيس بوتين في مقابلة صحفية نقلتها قناة روسيا 24 التلفزيونية، ردًا على سؤال حول موقف المرشح الرئاسي الأمريكي الأقرب إليه: "موقف المرشحين للرئاسة في أي دولة، بما في ذلك في دولة عظمى كالولايات المتحدة، يجب تقييمه من قبلالناخبين في هذا البلد، ونحن مراقبون خارجيون، ولا نتدخل".
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يختاره الشعب؛ إذ قال:" سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة، مع ذلك الشخص الذي سيثق به الشعب الأمريكي.
وعلق بوتين بالنسبة على جو بايدن قائلًا : "أما بالنسبة لمرشحالحزب الديمقراطي، فيمكننا القول أننا نرى أيضًا خطابًا حادًا له معاديًا لروسيا، للأسف، لقد اعتدنا على ذلك".
واعتبر بوتين، أن البلاد لديها أساس أيديولوجي معين لإقامة اتصالات مع الحزب الديمقراطي الأمريكي: "فهناك أشياء تستحق الاهتمام بها، أولًا، الحزب الديمقراطي أقرب تقليديا إلى ما يسمى بالقيم الليبرالية. وهو أقرب إلى أفكار الديمقراطية الاجتماعية عند مقارنتها بأوروبا. وقد نشأ في وقت ما الحزب الشيوعي من بيئة الديمقراطية الاجتماعية.
لذلك هناك حتى نوع من الأساس الأيديولوجي لإجراء اتصالات مع ممثل عن الحزب الديمقراطي".
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