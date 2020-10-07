بالفيديو: انفجار ضخم يهز جنوب موسكو في مستودع ذخيرة .. ويتم إخلاء القرى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

انفجار ضخم هز جنوب شرق موسكو إثر انفجارات في مستودع ذخيرة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الحكومية.

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة الأنباء تاس”نقوم بإخلاء أكثر من 10 قرى في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات”، مشيرا إلى أنّ حريقا أدى لحريق في مستودع للذخيرة ما أسفر عن وقوع انفجارات.

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وأكد الجيش الروسي أن سلسلة انفجارات دوت اليوم الأربعاء داخل قاعدة عسكرية في مقاطعة ريازان جنوب شرقي موسكو، نتيجة لاندلاع حريق في مستودع ذخيرة بالموقع.

وأوضح المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الغربية للجيش الروسي للصحفيين أن الحادث نتج عن حريق أعشاب امتد بفعل رياح قوية إلى مستودع لقذائف المدفعية، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء في القاعدة حاولوا إخماد الحريق لكن جهودهم لن تنجح.

وأكد المكتب وقوع سلسلة انفجارات في القاعدة، مشيرا إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات وتم إجلاء كافة الأفراد من القاعدة والعمل جار على إخماد الحريق بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ.