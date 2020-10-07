انفجار جنوب شرق روسيا
انفجار ضخم هز جنوب شرق موسكو إثر انفجارات في مستودع ذخيرة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الحكومية.
وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة الأنباء تاس”نقوم بإخلاء أكثر من 10 قرى في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات”، مشيرا إلى أنّ حريقا أدى لحريق في مستودع للذخيرة ما أسفر عن وقوع انفجارات.
وأكد الجيش الروسي أن سلسلة انفجارات دوت اليوم الأربعاء داخل قاعدة عسكرية في مقاطعة ريازان جنوب شرقي موسكو، نتيجة لاندلاع حريق في مستودع ذخيرة بالموقع.
وأوضح المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الغربية للجيش الروسي للصحفيين أن الحادث نتج عن حريق أعشاب امتد بفعل رياح قوية إلى مستودع لقذائف المدفعية، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء في القاعدة حاولوا إخماد الحريق لكن جهودهم لن تنجح.
وأكد المكتب وقوع سلسلة انفجارات في القاعدة، مشيرا إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات وتم إجلاء كافة الأفراد من القاعدة والعمل جار على إخماد الحريق بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: انفجار ضخم يهز جنوب موسكو في مستودع ذخيرة .. ويتم إخلاء القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.