كورونا..شفاء 1154 حالة بالإمارات و1045 إصابة جديدة في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت الإمارات، الأربعاء، 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة .

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، إجراءها 111,882 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي هذا تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 101,840 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 436 حالة وفاة.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,154 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 91,710.

ليبيا تسجل إصابات جديدة

سجلت ليبيا، الأربعاء، 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة، فضلا عن 421 حالة شفاء خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن مدينة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 380 حالة، و303 حالات شفاء، فيما لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 39 ألفا و513 شخصًا، بينهم 16 ألفا و74 حالة نشطة، فيما تعافى 22 ألفا و831 شخصا، وتوفي 608.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1031 يوميا.