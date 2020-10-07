تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا

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طائرة شحن عسكرية تركية-أرشيفية
كشف موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي المتخصص في الرصد الجوي ، عن استمرار إرسال تركيا طائرات شحن عسكري إلى ليبيا، والذي يمثل انتهاكا القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية ، وتقوض من الجهود الدبلوماسية الدائرة لردع الصدع بين فرقاء ليبيا ..
وقال موقع “إيتاميل رادار” أن طائرة شحن عسكرية تركية جديدة تحط بقاعدة الوطية غرب ليبيا.
وأكد الموقع أن الطائرة من طراز Lokcheed C-130E (رقم التسجيل 71-01468)، غادرت في حوالي الساعة (9.15) بتوقيت وسط أوروبا الصيفي من صباح اليوم، قاعدة الوطية الجوية الليبية عائدة إلى تركيا.
انتهاك واستنكار
تواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
كما تتعمد أنقرة إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
وإجمالا، نقلت تركيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
أوروبا تتحرك
بالتصريحات نفسها، أكد ستولتنبرج أن “الاتحاد الأوروبي عازم على تعزيز نظام العقوبات للمساهمة في تنفيذ أفضل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي سيزيد أيضًا من فاعلية عمليتنا إيريني”.
وأطلق الاتحاد الأوروبي في الأول من أبريل/نيسان الماضي، عملية “إيريني” لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط.
وبعد شهر من إطلاقها، أكدت صحيفة هاندلسبلات الألمانية المرموقة، أن “الجنود المشاركين في المهمة الأوروبية ينظرون للسماء الآن، بعد أن كثفت أنقرة نقل الأسلحة إلى ليبيا جوا”.
وأضافت: “خلال الأيام الماضية، أرسلت تركيا 10 طائرات شحن عسكرية محملة بالسلاح إلى طرابلس”، مضيفة أنه “تم رصد الطائرات العشر في مطار إسطنبول قبل إقلاعها إلى طرابلس”.
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