كشفت حكومة مدينة مليلة المحتلة، اليوم الأربعاء، عن إعادة جميع المغاربة العالقين بالمدينة، الذين حصروا في المدينة بسبب إغلاق الحدود من جراء فيروس كورونا منذ 13مارس الماضي.
وقالت صابرينا مو عبد القادر، وهي مندوبة الحكومة في مليلية المحتلة، بحسب صحيفة “إلفارو دي مليلية”، إن عمليات إعادة المغاربة العالقين مكنت من عودة 936 شخصا، عبر المعبر الحدودي بني نصار، ولم يعد في المدينة أي عالق مغربي.
وأضاف المصدر نفسه، أن عمليات إعادة المغاربة العالقين، مكنت من عودة 200 شخص في العملية التي جرت منتصف شهر ماي الماضي، في حين تمكن 736 شخصا من العودة خلال الأسبوع الماضي عبر ثلاث رحلات.
وأشارت مندوبة الحكومة في مليلية المحتلة أن 645 امرأة عادت إلى المغرب خلال هذه عملية إعادة المغاربة العالقين، بالإضافة إلى الأطفال وكبار السن، والأشخاص في وضعية إعاقة والمرضى.
ويشار إلى أن عدد كبير من المغاربة وجدوا أنفسهم عالقين في مدينة مليلية منذ 13 مارس الماضي، في وضعية هشة ومقلقة، بحسب نداءات بعضهم على مواقع التواصل الإجتماعي.
كما تأتي هذه العودة بتنسيق بين السلطات المغربية بتنسيق وسلطات مدينة مليلة من أجل إعادة المغاربة العالقين.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة مليلية المحتلة: لم يعد بالمدينة أي مغربي عالق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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