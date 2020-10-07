بعد استقرار الوضعية الوبائية.. جماعة تارجيست تعيد فتح السوق الأسبوعي في وجه المرتفقين

أصدر رئيس مجلس جماعة تارجيست، أمس الثلاثاء، قرارا بإعادة فتح السوق الأسبوعي، في وجه الرواد، والباعة، بعد استقرار الوضعية الوبائية في الجماعة.
وبحسب نص القرار، فإن السوق سيفتح أبوابه، في أيام الأربعاء، والسبت، إذ يعهد بتنفيذه إلى المصالح المعنية كل من مجال اختصاصه طبقا للقانون.
وكانت جماعة تارجيست قد أصدرت، في تاريخ 4 غشت الماضي، قرارا يمنع بشكل استثنائي البيع في السوق الأسبوعي، إلى أجل غير مسمى، تفاديا للاكتظاظّ، والاختلاط، الذي تعرفه الأسواق بشكل عام، حفاظا على سلامة السكان”.
وجاء القرار “في إطار انخراط جماعة تارجيست في الجهود، التي تبذلها مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد”.
وشهدت تارجيست، في شهر غشت الماضي، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تسبب فيها وافدون على المدينة، ما أدى إلى ظهور بؤر وبائية عائلية.
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