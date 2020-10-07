الرجاء البيضاوي يواجه أولمبيك خريبكة في قمة المتناقضات

سيرحل الرجاء البيضاوي، اليوم الأربعاء، صوب مدينة خريبكة، حيث سيواجه فريق أولمبيك خريبكة في مباراة صنفت بقمة المتناقضات، إذ يطمح الرجاء إلى تحقيق الانتصار، ومواصلة مشواره في المنافسة على درع البطولة الاحترافية.
وفي الجهة المقابلة، سيقدم فريق أولمبيك خريبكة كل مالديه، للفوز، والحفاظ على بعض الأمال، من أجل البقاء بقسم الكبار، وهو الذي يحتل المركز ما قبل الأخير برصيد 28.
ويحتل الرجاء الصدارة برصيد 54 نقطة، متقدما على غريمه الوداد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة؛ فيما يحتل ممثل الشرق نهضة بركان الرتبة الثالثة برصيد 51 نقطة.
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