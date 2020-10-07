تشييد مراحيض عمومية في الدارالبيضاء.. هل كلفت 60 مليون سنتيم للمرحاض الواحد؟

أثار تشييد عدد من المراحيض العمومية، التي أثارت جدل، قبل سنوات، انتباه البيضاويين، خلال الأيام الجارية، حيث شيد بعضها في ساحة ماريشال.

المراحيض المذكورة، كانت قد “أثارت الكثير من الجدل، قبل سنوات، بسبب تكلفة إنجازها، والتي قدرت، في ذلك الوقت بمبلغ مالي قدر بـ 60 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، لكن بعد ذلك، تم تكتم على تكلفة الإنجاز”، بحسب ما كشفه الحسين نصر الله، عن حزب الاستقلال، في حديثه مع “اليوم24”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه “فوجئ بوضع عدد من المراحيض العمومية، مثله مثل أي بيضاوي”، مشددا على أنه “لا علم له بتكلفة الانجاز، وأن هناك تكتما بشأن هذا الموضوع “.

وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء قد قرر من خلال شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتهيئة، إنجاز مشروع مراحيض عمومية في مختلف شوارع المدينة الاقتصادية، حيث تصل تكلفة المرحاض الواحد إلى 60 مليون سنتيم، حيث سيتم تشييد 100 مرحاض عمومي، وذلك قبل 3 سنوات.

وحاول “اليوم24” التواصل مع عمدة الدارالبيضاء، أو نائبه حول الموضوع، لكن من دون أن يتوصل بأي تعليق، أو توضيح بشأن هذا الموضوع.