دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميا في مواجهة فيروس «كوفيد ـ 19»

الأربعاء 7 أكتوبر 2020

في ظل المناخ العالمي الملبد بهواجس «الخوف والقلق» من تفشي فيروس وباء كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، والذي يضرب العالم بشراسة توقفت معها فعاليات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، ومع تحرك دول العالم لمواجهة «كورونا» بإجراءات احترازية ووقائية، احتلت دولة الإمارات العربية المرتبة الأولى عالميا في مواجهة فيروس «كوفيد ـ 19».



وأصبحت الإمارات أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الفحوص المختبرية التي تم إجراؤها لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» العدد الإجمالي للسكان، حيث تجاوز عدد الفحوص التي أجرتها المؤسسات الصحية في الدولة أكثر من 10 ملايين فحص.

إن مثل هذا الإنجاز، بحسب وسائل الإعلام الإماراتية، إنما يؤكد جهوزية الدولة، بفضل الرؤية الثاقبة والكفاءة العالية لأجهزتها المختصة، على مواجهة التحديات الطارئة، والتصدي لها، وهو ما شجع أفراد المجتمع على اتباع التعليمات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي.

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من الواضح، أن دولة الإمارات، أظهرت منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وعياً وفاعلية في الإجراءات، فيما حرصت الدولة والجهات المختصة على تقديم حياة الإنسان على كل أولوية أخرى.

وتؤكد صحيفة البيان الإماراتية، أن الدولة سعت إلى تحويل هذه اللحظة الحرجة التي مر بها العالم أجمع، إلى لحظة تاريخية فارقة لدولة الإمارات والعالم، فلم تكتفِ باتخاذ الإجراءات والاحتياطات الضرورية فقط، بل انخرطت بمؤسساتها العلمية والبحثية في الجهد العالمي الساعي لإيجاد علاج ولقاح لهذا الوباء.

كما أنها كرست جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تخطي التفشي السريع للوباء.على المستوى المحلي، أبدت الحكومة والجهات المختصة مرونة، وأظهرت قدرة على الابتكار في عمليات التصدي للجائحة، فأنجزت في وقت قياسي أكثر من 10 ملايين فحص طبي، لتكون دولة الإمارات أول دولة في العالم يتخطى فيها عدد الفحوصات التي أجريت عدد السكان، وذلك بالنسبة للدول التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.

وتشير الصحيفة إلى أن الأداء العام منذ بدء الجائحة كان مبعث إعجاب على المستوى العالمي، ومثالاً يحتذى على تحويل التحديات إلى فرص لإحداث تغيير إيجابي، والعمل على تدشين مرحلة مهمة تمكّنها من الانتقال إلى عهد جديد من التطور والنمو غير المسبوق، لاسيما على صعيد الانفتاح على مجالات العلم والتكنولوجيا وإدارة العملية الاقتصادية بعيداً عن الآثار الجانبية الناجمة عن تداعيات الجائحة.

وكانت الإحصاءات والأرقام التي رصدتها الأجهزة المعنية لتحليل الوضع الصحي خلال الأسبوع الماضي في الإمارات، قد سجلت إجراء 720802 فحص على مستوى الدولة بزيادة 8% مقارنة بالأسبوع الأسبق وقد كشفت الفحوص عن زيادة بنسبة 16% في الحالات المؤكدة ليبلغ عددها 7704 حالات وبناء على ذلك يبقى معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوص عند نسبة 1% وهو معدل مماثل للأسبوع الأسبق.وشهدت هذه الفترة ارتفاعا في حالات الشفاء بنسبة 23% مقارنة بالأسبوع الأسبق.