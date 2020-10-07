بالأرقام.. الإمارات في صدارة الدول المفضلة للشباب العرب

الأربعاء 7 أكتوبر 2020

في الساعات الأخيرة، أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن نتائج استطلاع الشباب العربي الذي تعده "أصداء بي سي دبليو".



وقال بن راشد في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في 17 دولة عربية أظهرت أن نصف الشباب العربي تقريبا يفكرون بالهجرة من بلدانهم.

وأضاف أن الاستطلاع أشار أيضا إلى أن 77% من الشباب العربي يعتقدون بوجود فساد حكومي في بلدانهم، و87% منهم قلقون بشأن البطالة في بلدانهم.

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وتابع: "نقول إذا فسدت الحكومات.. خربت البلاد وقل أمنها.. وتركها أهلها.. وكل مسؤول سيكون مسؤولا أمام الله ..القصة لا تنتهي هنا".

وأوضح بن راشد في تغريداته أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لدى 46% من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة بـ33% ، ثم كندا وبريطانيا وألمانيا.

وقال: "ونحن نقول لهم.. الإمارات بلد الجميع.. وقد حاولنا بناء نموذج ناجح.. وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع".