صحيفة: دولة الإمارات هي أفضل مكان للعيش في العالم

الأربعاء 7 أكتوبر 2020

أبرزت صحف الإمارات الصادرة اليوم، الأربعاء، تصدر الدولة للعام التاسع على التوالي، البلد المفضل للعيش في العالم، من اختيار الشباب العربي، وتأكيد الشيخ محمد بن راشد «الإمارات بلد الجميع».



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وأشارت الصحف إلى حصاد مواجهة الإمارات لوباء فيروس كورونا المستجد، وسجلت المركزالأول عالمياً بتخطي الاختبارات عدد السكان، مع تجاوز الــ 10 ملايين فحص مختبري منذ ظهور «كورونا».

وجاء في افتتاحية صحيفة الاتحاد، تحت نفس العنوان: دولة الإمارات هي أفضل مكان للعيش، والوطنُ القدوةُ لدى الشباب العربي الذي يرى فيها أفضل نموذج تنموي في المنطقة استطاع أن يحتضن الطاقات والإبداعات الشبابية ويوظفها في سبيل تحقيق الإنجازات المتتالية، عبر برامح وخطط تتجاوز التحديات والمستحيل وتنظر إلى المستقبل بكل ثقة.