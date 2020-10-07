شكرا لقرائتكم خبر عن " سلبية كورونا" شرط " المبيت الفندقي" في بافاريا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الأربعاء، فرض حظر المبيت الفندقي على القادمين إلى الولاية من البؤر الخطيرة لوباء كورونا من داخل ألمانيا.

ويسري هذا الحظر اعتبارا من غد الخميس على القادمين من مناطق ترتفع فيها معدلات الإصابة الجديدة عن 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، مع السماح بالمبيت لمن يحصل على نتيجة سلبية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح زودر أن وزارة الصحة البافارية ستعلن عن المناطق المعنية بهذا الإجراء، وقال إن هذا الإجراء يعني فعليا إلزام القادمين من هذه المناطق إلى بافاريا بالخضوع لاختبار الكشف عن كورونا، وباستطاعة من لديه نتيجة سلبية حديثة أن يبيت في فنادق بافاريا.