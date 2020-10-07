شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة واحدة و1046 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاربعاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 436 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) ، إلى تسجيل 1046 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 101 ألف و840 حالة.

ولفتت إلى أن 1154 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 91 ألفا و710 حالات .

وأعلنت الوزارة إجراء قرابة 112 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.