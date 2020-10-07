شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفرض "الكمامات" في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل
اعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه تقرر إلزام السكان اعتبارا من اليوم الأربعاء بوضع الكمامات خارج الأماكن المغلقة على مستوى البلاد في محاولة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، وقالت الوزارة أن ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.
وقال مصدر بالحكومة إن مجلس الوزراء وافق كذلك على مرسوم بمد حالة الطوارئ الخاصة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير.
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