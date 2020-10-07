سجلت وزارة التربية، الاربعاء، ٩٩،٨٣ كاعلى معدل تم تحقيقه في امتحانات الدور الاول للسادس الاعدادي هذا العام. وقد حققه اكثر من طالب وطالبة



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ٩٩،٨٣ اعلى معدل تم تحقيقه في امتحانات الدور الاول للسادس الاعدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.