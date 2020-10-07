إحصائية غير مسبوقة من الإصابات بكورونا في كردستان خلال 24 ساعة

وقالت الصحة في بيان تابعته الخليج 365، إنه "تم تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان، وتوفي 29 من المصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضافت ان "عدد المتوفين بفايروس كورونا وصل في الإقليم إلى 1906"، مشيرة الى ان "الإصابات الجديدة، توزعت في كل من، أربيل 358، سليمانية 176، كرميان 29، دهوك 303، حلبجة 20".

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وتابعت ان "556 من المصابين اكتسبوا الشفاء، بواقع، أربيل 93، سليمانية 30، كرميان 22، دهوك 391، حلبجة 30".

وتوفي 29 من المصابين بفيروس كورونا، منهم 2 في أربيل و15 في السليمانية، و3 في كرميان، و1 في رابرين، و6 في دهوك، و2 في حلبجة.

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، إلى 52 ألفاً و 756، شفي منهم 33 ألفاً و312، وتوفي1906.