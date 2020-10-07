تعرف على تفاصيل الاصابات بكورونا في جانب الرصافة وعددها 581 اصابة

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الاربعاء، عن تفاصيل الإصابات والشفاءات الجديدة بفيروس كورونا وقال مدير عام الدائرة عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الاصابات موزعة كالتالي: 335 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع البلديات الثاني 79 حالة قطاع الرصافة 72 حالة



قطاع النهروان 59 حالة قطاع النهروان 59 حالة قطاع المدائن 34 حالة قطاع بغداد الجديدة 11 حالة Advertisements قطاع الشعب 12 حالة قطاع البلديات الاول 29 حالة قطاع الاستقلال 39 حالة 246 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للاصابات ارتفع الى 50027 توفي منهم 6805 فيما اكتسب الشفاء 41947 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3373".



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