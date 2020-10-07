الأولمبية الدولية تعلق على خطوات حمودي في رسالة رسمية

جاء ذلك في رسالة رسمية بعثها، اليوم الأربعاء، مدير العلاقات المؤسساتية والحوكمة في الأولمبية الدولية السيد جيروم بويفي الى حمودي حيث ورد نصها كالتالي:"عزيزي السيد الرئيسأشكر لكم رسالتكم وتواصلكم معنا.أخذنا بنظر الاعتبار ان الاجتماع الانتخابي لجمعيتكم العمومية سيجري في 14/11 وبالاتفاق مع كل الاطراف ذات العلاقة وبتوافق تام مع المواعيد المحددة مسبقاً في خارطة الطريق المرسلة إليكم من قبلنا في شهر تموز الماضي، كما ان كل الخطوات الضرورية ستعتمد من قبل الهيئة الانتخابية من أجل ضمان إنتخابات عادلة وحرة وفقاً لنظامكم الداخلي.أشكر لكم تعاونكم وسأبقى تحت تصرفكم في أية مساعدة قد تحتاجونها في سياق هذه الاجراءات.مع خالص التحياتجيروم بويفيمدير العلاقات المؤسساتية والحوكمة مع اللجان الاولمبية الوطنية".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي قد أعلن موعد المؤتمر الانتخابي النهائي لانتخاب المكتب التنفيذي في الرابع عشر من الشهر المقبل، ومواعيد إجتماعات مؤتمرات الانتخابات التكميلية التي تسبقه لاتمام نصاب الجمعية العامة.

