الأولمبية الدولية تعلق على خطوات حمودي في رسالة رسمية

2020-10-07 | 15:56
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في رد فعل إيجابي وسريع باركت اللجنة الأولمبية الدولية الخطوات التي يجريها السيد رعد حمودي في إطار تنفيذ ما ورد برسالتها في السابع من تموز الماضي وإتمامه لفقراتها برصانة قانونية تمهيداً لانتخاب مكتب تنفيذي جديد للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
"عزيزي السيد الرئيس
أشكر لكم رسالتكم وتواصلكم معنا.
أخذنا بنظر الاعتبار ان الاجتماع الانتخابي لجمعيتكم العمومية سيجري في 14/11 وبالاتفاق مع كل الاطراف ذات العلاقة وبتوافق تام مع المواعيد المحددة مسبقاً في خارطة الطريق المرسلة إليكم من قبلنا في شهر تموز الماضي، كما ان كل الخطوات الضرورية ستعتمد من قبل الهيئة الانتخابية من أجل ضمان إنتخابات عادلة وحرة وفقاً لنظامكم الداخلي.
أشكر لكم تعاونكم وسأبقى تحت تصرفكم في أية مساعدة قد تحتاجونها في سياق هذه الاجراءات.
مع خالص التحيات
جيروم بويفي
مدير العلاقات المؤسساتية والحوكمة مع اللجان الاولمبية الوطنية".
وكان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي قد أعلن موعد المؤتمر الانتخابي النهائي لانتخاب المكتب التنفيذي في الرابع عشر من الشهر المقبل، ومواعيد إجتماعات مؤتمرات الانتخابات التكميلية التي تسبقه لاتمام نصاب الجمعية العامة.
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