اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن توجيه بعض فروعه باستئناف الدوام غدا لتوزيع رواتب الموظفين.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناء على توجيهات ومتابعة من قبل مدير عام المصرف تقرر استئناف الدوام في بعض فروعه التي لديها توطين دوائر الدولة والتي وصل تمويلها للمصرف والمشمولة بعملية التوطين".
واضاف ان "ذلك جاء من اجل استكمال صرف الرواتب خدمة للصالح العام".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الرشيد.. الرافدين يوجه بعض فروعه باستئناف الدوام غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.