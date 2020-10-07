بعد الرشيد.. الرافدين يوجه بعض فروعه باستئناف الدوام غدا

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن توجيه بعض فروعه باستئناف الدوام غدا لتوزيع رواتب الموظفين.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناء على توجيهات ومتابعة من قبل مدير عام المصرف تقرر استئناف الدوام في بعض فروعه التي لديها توطين دوائر الدولة والتي وصل تمويلها للمصرف والمشمولة بعملية التوطين".

واضاف ان "ذلك جاء من اجل استكمال صرف الرواتب خدمة للصالح العام".