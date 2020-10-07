نجلة رفسنجاني تدعو إيران لتغيير سياستها ضد إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الناشطة الإيرانية فائزة رفسنجاني بلادها إلى ضرورة تغيير موقفها ضد إسرائيل عالميا، مؤكدة أن دولة الإمارات نجحت في وقف ضم الأراضي والمستوطنات بالضفة الغربية.

نجلة الرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني (1989 - 1997) قالت خلال مقابلة مع صحيفة آمان ملي المحلية إنه "من أجل الحفاظ على النظام، يجب أن تكون إيران على اطلاع بآخر المستجدات عالميا وتتخذ القرارات وفقا لمصالحها".

واستطردت بقولها إن "رؤية إيران وهدفها يجب أن يكون حماية المصالح الوطنية وحقوق الشعب وموارد البلاد".

واقترحت رفسنجاني أن يتم تحديث جميع القضايا في إيران على أساس الموارد والمصالح الوطنية وحقوق الشعب.

وشددت على أن السياسة لا تبقى ثابتة على الدوام في أي بلد، بل يجب تحديث الفقه والفتاوى، وإلا ستفقد أتباعها، وفق قولها.





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وفيما يتعلق بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتي وقعت بين البلدين مؤخرا عبر وساطة من جانب الولايات المتحدة، قالت رفسنجاني إن إسرائيل قبلت شرط الإمارات وأوقفت ضم المستوطنات في الوقت الحالي.

ولفتت نجلة الرئيس الإيراني الراحل إلى أن قطر التي ترتبط بعلاقات جيدة مع إيران توسطت لإبرام اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، قائلة إن سياسات طهران يجب أن تكون مقنعة في ظل القطيعة سياسيا مع تل أبيب منذ 41 عاما.

وردا على سؤال حول سبب عدم قيام والدها رفسنجاني بأي خطوات في هذا الاتجاه لتغيير سياسة إيران تجاه إسرائيل، أوضحت أن رأيه كان يتمحور في مقولة "حيثما تتطلب مصالحنا ينبغي علينا الدخول، وأحيانا يمكننا اتخاذ سياسات تتعارض (مع مبادئ النظام)".

يشار إلى أن نجلة الرئيس الإيراني الراحل كانت نائبة برلمانية سابقة، وصاحبة أول مجلة نسائية إيرانية بعنوان "المرأة".



وحكم القضاء على رفسنجاني بالسجن 6 أشهر والحرمان من ممارسة الأنشطة السياسية والثقافية والصحفية لاتهامها بالدعاية ضد النظام الإيراني، في عام 2011.