جنرال فيروسي يخترق البنتاجون

لم يكتف فيروس كورونا بإصابة رئيس أقوى دولة في العالم والذي يمتلك الحقيبة النووية، بل أصرّ على تسلق أسوار الحصن المنيع ليخترق البنتاغون في عقر داره.

وبعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحتفظ بالحقيبة النووية، بفيروس كورونا، قبل أيام، أعلن البنتاجون عن دخول أعضاء هيئة الأركان بمن فيهم رئيسها الجنرال مارك ميلي، الحجر الصحي.



ومع اختراق كورونا لجدران وزارة الدفاع، سارع البنتاغون إلى التأكيد أن الأمر لم يؤثر على قدرة القوات المسلحة في أداء عملها، وأنه لم يطرأ أي تغير على جاهزيتها العملياتية.

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وأظهرت نتائج فحص وباء كورونا الذي خضع له أعضاء هيئة الأركان، عدم إصابتهم، لكنهم سيعزلون أنفسهم بعد اللقاء الذي جمعهم الأسبوع الماضي بقائد خفر السواحل الأميرال تشارلز راي الذي طاله الفيروس.

لقاء شارك فيه عدد من الشخصيات العسكرية البارزة، بينهم نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جون هايتن، ورئيس أركان الجيش جيمس ماكونفيل، ورئيس العمليات البحرية الأميرال مايكل غلداي، إضافة لرئيس أركان القوات الجوية الجنرال تشارلز بروان، وفق ما أفاد به مسؤول في البنتاغون.

حرص زائد

ومن باب الحرص، تجري وزارة الدفاع عمليات تعقب إضافية للمخالطين، وتتخذ جملة من التدابير الوقائية لحماية القوة والهيئة، بحسب المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان.

في هذه الأثناء، قال خفر السواحل إن راي أصيب بعدما ظهرت عليه أعراض خفيفة، مشيرا إلى أنه يخضع للحجر الصحي في منزله.