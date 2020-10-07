مقترح ألماني للتهدئة في "قره باغ" يصطدم بالصمت الأذري

دعت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أذربيجان إلى قبول هدنة لوقف الحرب في إقليم ناغورني قره باغ.



ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أذربيجان إلى قبول عقد الهدنة لتهدئة الأوضاع في الإقليم الواقع جنوبي القوقاز.

وخلال استجواب الحكومة بالبرلمان الألماني، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي أبدت فيه أرمينيا استعدادها المبدئي للقبول بهدنة، فإنه لم يرد حتى الآن وعد بهذا الخصوص من الجانب الأذربيجاني.

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وأضاف ماس أنه في حال لم تخفض أذربيجان من حدة لهجتها في هذه القضية، فإنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يصعد من ضغوطه على باكو.

من ناحية أخرى، قال إلهام علييف رئيس أذربيجان، إن بلاده ستعود إلى المحادثات مع أرمينيا بعد انتهاء مرحلة الصراع العسكري الحرجة في قرة باغ، بحسب وكالة تاس الروسية.

وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، قال لمجلة تايم إن بلاده لن توافق على وقف إطلاق النار، إلا إذا كفت تركيا عن الانخراط في الصراع وجرى سحب المرتزقة.