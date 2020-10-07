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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4947 حالة.
ولفتت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 468 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 337 ألفا و711 حالة.
وأشارت إلى تسجيل 596 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323 ألفا و208 أشخاص
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