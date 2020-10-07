إيران تفرض الكمامات في طهران بعد تفاقم فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قالت السلطات في إيران إنها بصدد فرض استخدام الكمامات الواقية في الأماكن العامة بالعاصمة طهران اعتبارا من يوم السبت.



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ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع تسجيل عدد قياسي جديد للإصابات اليومية بالفيروس ومعاناة المستشفيات من نقص الأسرة خلال موجة ثالثة للتفشي.

وذكر مساعد وزير الصحة إيرج حريرجي، أن العاصمة تواجه أزمة أشد سوءا من باقي أجزاء البلاد الأخرى. ونقلت عنه وكالة "إرنا" قوله إن هناك 4793 مريضا بفيروس كورونا في مستشفيات طهران بينهم 948 بالعناية الفائقة، و311 مريضا ينتظرون بغرف الطوارئ.

وكان الإلزام باستخدام الكمامات فرض داخل المنشآت العامة في يوليو، وسيطبق الآن في الأماكن المفتوحة أيضا بالعاصمة