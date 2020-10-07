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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: دولة الإمارات هي أفضل مكان للعيش في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أبرزت صحف الإمارات الصادرة اليوم، الأربعاء، تصدر الدولة للعام التاسع على التوالي، البلد المفضل للعيش في العالم، من اختيار الشباب العربي، وتأكيد الشيخ محمد بن راشد «الإمارات بلد الجميع».
وأشارت الصحف إلى حصاد مواجهة الإمارات لوباء فيروس كورونا المستجد، وسجلت المركزالأول عالمياً بتخطي الاختبارات عدد السكان، مع تجاوز الــ 10 ملايين فحص مختبري منذ ظهور «كورونا».
وجاء في افتتاحية صحيفة الاتحاد، تحت نفس العنوان: دولة الإمارات هي أفضل مكان للعيش، والوطنُ القدوةُ لدى الشباب العربي الذي يرى فيها أفضل نموذج تنموي في المنطقة استطاع أن يحتضن الطاقات والإبداعات الشبابية ويوظفها في سبيل تحقيق الإنجازات المتتالية، عبر برامح وخطط تتجاوز التحديات والمستحيل وتنظر إلى المستقبل بكل ثقة.
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