شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يبتز قطر.. هشتاج يجتاح موقع تويتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ عدن تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هشتاج عن ابتزاز أردوغان لقطر.

وجاء إطلاق الهشتاج بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي لقطر. وتحت هشتاج #اردوغان_يبتز_قطر ، ناشطون ومدونون مئات التغريدات حول الابتزاز التركي لدولة قطر. Advertisements وربط المغردون بين انهيار الليرة التركية وبين زيارة أردوغان لقطر. وأبدى المغردون أسفهم على أموال الشعب القطري التي يبددها تميم بن حمد. وتأتي زيارة أردوغان لقطر بعد أشهر من زيارة وزير دفاعه، للغرض ذاته. وتحولت الأزمة مع قطر إلى فرصة بالنسبة لتركيا لابتزاز تنظيم الحمدين

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