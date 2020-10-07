شكرا لقرائتكم بعد فيديو التنكيل وسط طهران.. مسؤول يكشف "خامنئي وراءه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد المشاهد الصادمة التي تناقلها ناشطون إيرانيون، الأربعاء، لاستعراض الشرطة عددا من المتهمين ممن وصفتهم بالبلطجية في طهران، وشوارع بعض المدن الإيرانية الأخرى، وضربهم وإهانتهم، في خطوة أرادت منها ردع أي شخص تخول له نفسه ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، كشف أحد المسؤولين أن تلك الخطوة أتت تنفيذا لخطة أقرها مجلس الأمن القومي نزولاً عند طلب المرشد الإيراني علي خامنئي.

فقد أعلن مجيد مير أحمدي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لشؤون المخابرات والأمن، عن وجود خطة تنظيمية أقرها "مجلس الأمن" لـ"محاربة البلطجة" في عموم البلاد، قائلاً "إن المرشد علي خامنئي هو الذي طالب بهذه الإجراءات".

محاربة البلطجة

وكانت الشرطة الإيرانية قامت بتنفيذ خطتها التي أطلقت عليها اسم "مواجهة الأرذال والغوغائيين" في منطقة "طهران بارس"، شمال شرقي العاصمة طهران، بعد أسابيع من طرحها في وسائل الإعلام المحلية، بحسب ما أفادت شبكة "إيران انترناشيونال" الأربعاء.

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وفي هذا السياق، قال قاسم رضائي، نائب قائد قوات الشرطة، إن "الغاية من هذه الخطة هي خلق الرعب في قلوب الذين يخلون بالأمن والاستقرار في المجتمع".

يشار إلى أنه أمس الثلاثاء، قام عدد من عناصر وحدة الشرطة الخاصة بالتجول بعدة متهمين في شاحنة صغيرة في منطقة مشيريه بطهران، لعرضهم أمام العامة.

وفي 17 سبتمبر الماضي، نشر نادي مراسلي الإذاعة والتلفزيون أيضا، فيديو وصورًا للتجول بالمتهمين بـ"البلطجة" في حي طهران بارس، وكتب أنه أثناء التجول بهؤلاء المتهمين، "اعتذر البلطجية الذين أصبحوا مثل الفئران، واعتذروا للناس عن أعمالهم الشريرة"، في إشارة إلى جدوى تلك الخطة التي لاقت خلال الساعات الماضية استهجان العديد من الإيرانيين على مواقع التواصل.