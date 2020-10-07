شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء المنصورى: قنوات الإعلام المعادى تسعى لهدم وتشويه البلاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء طيار أحمد المنصورى، أنه قنوات الإخوان المعادية تهدف إلى التشويه وهدم البلاد، وليس لديهم غرض إلا هدم البلاد فى ظل الخطوات الكبيرة التى تخطوها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر ظلت عصية وكانوا يعتبروها الجائزة الكبرى وهناك تركيز على الشخصيات العامة والقومية فى محاولة للهدم.

وأضاف المنصورى، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز"، أن الوعى سوف يساهم فى التصدى لمخططات هذه القنوات التى لن نستطيع تنفيذ مخططها قائلا: "عمرى ما شفت ناس بهذا السوء فى الحقيقة.. عاملين محطات وقنوات من أجل شتم بلدهم والسعى إلى هدها.. وزى ما الرئيس السيسى قالنا هؤلاء عاوزين هد البلد".

وشدد اللواء المنصورى على ضرورة التصدى لمخططات هذه القنوات المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها، خاصة أنها تعتمد على الفبركة واجتزاء التصريحات، محذرا الشباب المصرى من هذه القنوات، مضيفًا: "وعلينا الحذر والوقوف خلف الدولة خاصة أنها الدولة تتقدم وتواصل مسيرة البناء".

وأوضح المنصورى، أن الإعلام الاخوانى مجرد "فقاقيع"، والدولة المصرية سوف تتنصر وتواصل طريق الحق بعيدا عن أهداف هذا الإعلام الاخوانى.

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وعلى جانب أخر أكد اللواء المنصورى، أن الشعب يقف خلف الجيش ويدعمه على مدار التاريخ، ومصر نسيج واحد متماسك، والقوات المسلحة رشيدة ووطنية وتفدى الدولة المصرية، ورجال القوات المسلحة يحملون جينات الحق والبطولة والشهامة، ولذلك حققنا الانتصار فى حرب أكتوبر، وحصلنا على حقنا الكامل، وستظل راية مصر مرفوعة.