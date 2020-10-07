شكرا لقرائتكم خبر عن أهل الشر.. تقرير يكشف تحريض مرتزقة الإخوان ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن مذيعى قنوات الإخوان يطلقون حملات مستمرة لتشويه القيادة السياسية، والدولة المصرية، والإنجازات والمشروعات الكبرى، ويفرحون في الكوارث والأزمات والعمليات الإرهابية التي يحرضون عليها، من أجل إثارة الفتنة والفوضى في البلاد.

وذكر التقرير أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية يطلق حملات تحريضية ممنهجة لضرب اقتصاد الدولة المصرية، وإضعاف السلطة وتفكيك البنية الإدارية والتحتية، وترويج الشائعات، وتفكيك مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعمهم المستمر للإرهاب والجماعات المتطرفة.

وتواصل قنوات الإخوان الارهابية تحريضهم المستمر ضد الدولة المصرية، لتنفيذ مخططاتهم الارهابية لنشر الفوضى في البلاد.

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