خاص| ننشر خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية في العام الجديد - مستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حصل الخليج 365 على خطة العام الدراسي الجديد بمراحل "رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية"، بقطاع المعاهد الأزهرية، والذي يبدأ في الـ 17 من أكتوبر الجاري.

وقسم الأزهر الشريف جميع المعاهد البالغة عشرة آلاف على مستوى الجمهورية، إلى قمسين "ذات كثافة منخفضة- ذات كثافة مرتفعة"، وتحديد عدد أيام الحضور بكل منها.

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وأكدت الخطة، على أن يكون الحضور بالمعاهد ذات الكثافة المنخفضة لمدة خمسة أيام " من الأحد إلى الخميس"، وتبدأ الدراسة من الثامنة صباحا وتستمر حتى الثانية والربع ظهرا طبقا لظروف كل معهد.

وتضمنت الخطة ما يلي: