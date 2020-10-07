صرف مساعدات لأسرتين شب حريق في منزلهما بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:
قال صبري عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إنه جاري بحث مساعدة أسرتين من عائلة واحدة، شب حريق بمنزلهم المكون من طابقين بإسنا.
وأوضح "صبري" أن فريق التدخل السريع للإغاثة التابع للإدارة توجه لمكان الحادث، لمعاينة آثار الحريق الذي التهم جميع محتويات المنزل.
وتابع وكيل التضامن، أنه جرى حصر الخسائر بالمنزل والتنبيه على الفريق بضرورة استكمال باقي المستندات، لتقديم المساعدات المتاحة من مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.
وكان اللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا بنشوب حريق بأحد المنازل داخل مدينة إسنا، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق.
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