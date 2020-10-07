"اشتريها مبردة".. 5 نصائح من "المراعي" لتسوق آمن

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

لا يبدي كثيرون اهتماما كافيا خلال التسوق، ويشترون الأطعمة الطازجة والمحفوظة، دون التفكير بعملية التسوق ومعرفة ما قد يضر وما قد يفيد، وقواعد اختيار المواد الغذائية السليمة.

لذلك، أطلقت شركة المراعي لمنتجات الألبان والأغذية، حملة توعية للتسوق الآمن بشعار "اشتريها مُبردة"، لتوعية المستهلكين بقواعد وأسس شراء منتجات المراعي المبردة وغيرها من المنتجات المبردة بصفة عامة.

وحددت الشركة 5 نصائح أساسية، يجب مراعاتها قبل أن تضع منتجًا مبردًا في عربة التسوق، لضمان الجودة والمذاق الأمثل:

1- تأكد من عمل ثلاجة التبريد

من المهم أن تكون الأغذية المبردة محفوظة في درجة حرارة باردة، لذا قبل أن تشتري أي أغذية مبردة، عليك أن تتأكد أن ثلاجة الحفظ تعمل بشكل جيد، ولا يوجد بها أعطال.

2- برودة المنتج

عند شراء أغذية مبردة، عليك أن تتحقق من برودة المنتج، لتتأكد من تخزينه في درجة الحرارة المناسبة، وتعرضه للبرودة بشكل جيد.

3- لاحظ طريقة رص الأغذية

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العديد من المحلات تقوم برص وملء الثلاجة أو الفريزر بكميات كبيرة من الأغذية، ما يؤدي لرفع درجة الحرارة وتعرض الأغذية للتلف.

وتنصح المراعي المستهلك بأن يلاحظ طريقة وضع المنتجات على أرفف المتاجر، والتأكد من أنها موضوعة بطريقة جيدة.

4- افحص المنتج قبل الشراء

ربما تكون ثلاجة الحفظ تعمل بشكل جيد، ودرجة التبريد مناسبة، لكن عبوة المنتج بها عيب، يؤدي لفساد الأغذية.

وتحث "المراعي" المستهلكين على التأكد من أن غطاء المنتج المبرد مغلق جيدًا، وأن العبوة جيدة وبحالة سليمة.

5- تاريخ الصلاحية

عند شراء أي من المواد الغذائية، عليك قراءة تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، والتأكد من أن المنتج صالح للاستخدام.

ستتيح هذه النصائح للمستهلك الحصول على منتجات مبردة بطريقة آمنة وجودة عالية وطعم أفضل. وتقدم شركة المراعي منتجاتها تحت شعار "جودة تستحق الثقة".​