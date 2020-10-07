الجزائر تدعو لعقد انتخابات شرعية في ليبيا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء أن الوسيلة الوحيدة لإعادة إقامة وبناء الدولة الليبية هي تنظيم انتخابات شرعية و ذلك بدلا من اللجوء إلى الحلول أخري التي لا تفيد وفقا لسكاي نيوز .

وجاء موقف تبون من الأزمة في ليبيا خلال حوار أجراه مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية و الذي تحدث فيه عن عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

و أشار تبون إلى أن الأزمة تفاقمت في البلد المجاور بسبب غياب المؤسسات و هذا حين سئل عن الصيغة الممكنة للحل في ليبيا في ظل تعدد الوساطات

و أضاف أن هذا الفراغ كان موجودا حتى قبل سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وأفاد أن التحرك الديبلوماسي ومحاولة إعطاء "حبة أسبرين" مسكنة لجسم استفحل فيه الداء لن يؤدي إلى أي نتيجة تذكر في الحالة الليبية.

هذا و قد شدد الرئيس الجزائري على أن أول ما يجب البدء فيه بليبيا هو الحصول على "الشرعية الشعبية" أي تنظيم انتخابات في البلاد مهما كانت العقبات القائمة على الأرض.

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وأوضح أن تنظيم هذه الانتخابات هو الصيغة القادرة على إفراز

الشرعية المطلوبة من أجل بناء باقي المؤسسات الأخرى في ليبيا.

مشيرا إلى أنه عقب الانتخابات سيكون هناك برلمان واختيار لرئيس وزراء أو ربما رئيس البلاد بشكل مباشر ثم تنظيم التوازن بين القوى السياسية استنادا إلى الدستور.

و انتقض عبد المجيد تبون الاجراءات التب تتخذها ليبيا قائلا أن هذا الأمر قد يأخذ وقتا يقارب ثلاثة أو أربعة أعوام لكن الحاصل في الوقت الحالي هو أن العالم يهتم بالأزمة الليبية من خلال "حلول صغيرة" لم تثمر شيئا فيما سبق ولن تقود مستقبلا إلى أي نتيجة.

وشدد على أن رؤية بلاده تجاه ليبيا تقوم على مبدأ الأخوة الخالصة نافيا وجود أي طموح اقتصادي أو جيواستراتيجي في أزمة البلد الجار.