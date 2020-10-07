موسكو: عودة 540 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن 540 لاجئاً (منهم 162 امرأة و275 طفلًا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.



وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء بأنه

لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف أنه لم يتم تسجيل عودة أي نازحين أيضا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.



وأوضح بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.