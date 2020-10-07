كاراباخ.. الحرب جردت الأرض من أهلها

لجأ نصف سكان إقليم كاراباخ إلى مغادرة منازلهم و ذلك إثر المعارك العنيفة التي اندلعت بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في ناغورني كاراباخ تاركين بذلك الإقليم المتنازع عليه و الحرب القائمة علي أرضه وفقًا لسكاي نيوز.

وأعلن أرتاك بلغاريان و هو المسؤول المكلّف بملف حقوق المدنيين في أوقات الحرب في كاراباخ إنه وفقًا للتقديرات الأولية فقد نزح نحو 50 في المئة من سكان كاراباخ و90 في المئة من النساء والأطفال و يعادل ذلك نحو 70 إلى 75 ألف شخص.

حيث كشف بلغاريان في تصريحات أن السكان الذين نزحوا جرّاء القتال توجهوا إلى مناطق أخرى في

المنطقة ذاتها أو إلى أرمينيا وغيرها.

حيث تسبب القصف الذي نفذته القوات الأذربيجانية على ستيباناكرت المدينة الرئيسية في كاراباخ إلى تحويل المكات إلي مدينة أشباح حيث جعلتها مليئة بالذخيرة غير المتفجّرة والحفر الناجمة عن القذائف.

و علي غراره اتّهمت أذربيجان القوات الأرمينية بقصف أهداف مدنية في المناطق المأهولة بما في ذلك ثاني كبرى مدن البلاد كنجه و التي يقطنها أكثر من 330 ألف نسمة.

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و في سياقه أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية بأنه لم يتم بعد تحديد عدد السكان الأذربيجانيين الذين نزحوا

جرّاء المعارك.

هذا و قد تواصلت المعارك بين الجانبين المتحاربين في الإقليم حيث تعرضت مدينة ستيباناكرت عاصمة الإقليم إلى قصف طوال ليل الثلاثاء الأربعاء ودوت صافرات الإنذار في المدينة الغارقة في ظلام شبه كامل في فترات متقطعة كل ساعة تقريبا.

و من جانبه و بالتزامن مع عيد ميلاده وصف بوتن الوضع في كاراباج بأنه مأساة هائلة و أعرب عن أمله في أن يتوقف هذا النزاع في أسرع وقت ممكن.

وأضاف بوتن أنه إن كان من غير الممكن وقف هذا النزاع بشكل نهائي فإن روسيا تدعو إلى وقف إطلاق نار.

و الجدير بالذكر أنها سبق أن نقل الكرملين عن بوتن دعوته إلى وقف القتال في بيانات لكنه أول موقف علني وتلفزيوني يصدر عنه مباشرة منذ بدء القتال في 27 سبتمبر.