شاهد.. سلسلة انفجارات قوية داخل قاعدة عسكرية في روسيا

أعلن الجيش الروسي، عن أن سلسلة انفجارات دوت اليوم الأربعاء، داخل قاعدة عسكرية في مقاطعة ريازان جنوب شرقي موسكو، نتيجة لاندلاع حريق في مستودع ذخيرة بالموقع، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الغربية للجيش الروسي للصحفيين أن الحادث نتج عن حريق أعشاب امتد بفعل رياح قوية إلى مستودع لقذائف المدفعية، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء

في القاعدة حاولوا إخماد الحريق لكن جهودهم لن تنجح.

وأكد المكتب وقوع سلسلة انفجارات في القاعدة، مشيرا إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات وتم إجلاء كافة الأفراد من القاعدة والعمل جار على إخماد الحريق بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ.

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وأفادت تقارير صحفية بأن الانفجارات لا تزال تدوي بكثافة في الموقع، فيما أكدت وكالة "نوفوستي" أن السلطات أضطرت إغلاق طريق فدرالي واقع في محيط القاعدة وإخلاء 10 قرى تقع على بعد لا يتجاوز خمسة كيلومترات عن موقع الحادث.

ويستعد الجيش ووزارة الطوارئ لاستخدام طائرة إطفاء من طراز "إل-76" ومروحيات من طراز "مي-8" وقطار مخصص للإطفاء في عملية إخماد الحريق.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق انفجارات قوية في الموقع وعمود دخان يتصاعد فوقه.